Ligue 1 : l'ASNL résiste bien face à Marseille (0-0)

L'AS Nancy Lorraine a décroché le point du nul lors de la réception de l'Olympique de Marseille à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. Score nul et vierge au terme d'un match haletant où Nancy et Marseille ont eu des balles de match.

L'AS Nancy Lorraine doit se contenter d'un match nul après la réception de Marseille à Picot lors de la 34e journée de Ligue 1. Nancy et l'OM se sont quittés sur un score nul et vierge en ouverture de cette journée de championnat. Et pourtant, les occasions ont été nombreuses des deux côtés.

Maouassa touche le poteau

Dès le quart d'heure de jeu, Faitout Maouassa a montré le chemin côté nancéien en s'échappant dans le dos de Sakai mais sa frappe heurtait le poteau de Pelé. Une occasion en or. Malgré une possession clairement marseillaise, c'est Nancy qui réalisait la seule frappe cadrée de la première mi-temps. Sur un corner, Cabaco reprenait le ballon de la tête mais Pelé se trouvait sur la trajectoire.

Nancy recule en 2e mi-temps

En deuxième mi-temps, Marseille montrait un visage plus conquérant et il fallait plusieurs sauvetages nancéiens pour maintenir le navire à flot. Une frappe d'Njie trouvait la main de Cétout à bout portant mais l'arbitre ne bronchait pas. Thauvin trouvait lui aussi le poteau pour l'OM. Aucune des deux formations ne parvenait à marquer. Un nul frustrant pour les Marseillais qui espéraient plus dans la course à l'Europe. Un point à bonifier lors du derby dans une semaine pour l'AS Nancy Lorraine.