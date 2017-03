Ligue 1 : l'ASNL s'écroule face à Lille (1-2) et charge l'arbitrage

L'AS Nancy Lorraine a enchaîné un septième match sans victoire face à Lille pour la 29e journée de Ligue 1. Pourtant, Nancy a mené avant de voir Lille revenir puis prendre l'avantage. Pablo Correa a été expulsé.

Celle là fait peut-être plus mal que les autres. L'AS Nancy Lorraine a enregistré ce samedi sa 15e défaite de la saison face au Losc à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1 de football. Nancy s'est incliné 1-2 après avoir mené jusqu'à la 60e. Une rencontre disputée sous tension, Pablo Correa a été expulsé en fin de match.

Dia, 5e but

Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour l'AS Nancy Lorraine qui laissait peu de marge de manoeuvre à son adversaire et se procurait même une occasion par Marchetti. Mais la frappe du Corse passait au dessus. C'est finalement Issiar Dia, le meilleur buteur nancéien qui permettait à l'ASNL de prendre l'avantage. Sur un centre de Cétout, Dia plaçait une tête en pleine lucarne (1-0, 30e). Dix minutes plus tard, Marchetti avait la balle du 2-0 sur un ballon récupéré dans les pieds de Mavuba. Mais sa frappe n'était pas cadrée. Nancy avait laissé passer sa chance.

Au retour des vestiaires, Cuffaut puis Cétout se trouvaient en position de frappes mais sans marquer et à l'heure de jeu, Benzia obtenait un penalty pour Lille sur une faute de Diarra dans la surface. Un penalty transformé par De Préville. Le rythme de la partie baissait d'un cran avant que l'arbitre de cette partie M. Delerue ne concentre l'attention.

Delerue, homme de la fin du match

Sur une faute (?) de Pedretti, entré en jeu, il sortait très vite le carton jaune pour le milieu nancéien mais aussi Julien Cétout venu contester. L'arbitre de cette partie qui décidait aussi d'expulser l'entraîneur nancéien Pablo Correa entré sur la pelouse pour contester sa décision. La tension s'installait et ne retombait pas. Sur une grosse occasion manquée par Hadji et Muratori, Lopes marquait en contre (82e). Mais selon les Nancéiens l'attaquant lillois s'était emmené le ballon avec la main. L'ASNL, défaite chez elle, se retrouvait à la 18e place, synonyme de barrages.

Nancy, victime de l'arbitrage ?

Les réactions après le match côté nancéien ont tourné autour de l'arbitrage de M. Delerue et Pablo Correa n'a pas manqué de faire savoir ce qu'il pensait de l'arbitre du soir , tout en reconnaissant les difficultés de son équipe offensivement :

Il lui manque une bonne dose d'humilité. De toute façon, il va me charger (ndlr : dans sons rapport) mais ce n'est pas grave [...]Quand on est mauvais et qu'on est humble, on peut pardonner."

Déception aussi pour le défenseur et capitaine Vincent Muratori. Un joueur frustré et énervé par l'incapacité de l'équipe à marquer ce deuxième but. Mais aussi agacé par l'arbitrage de M.Delerue

