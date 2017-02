Ligue 1 : l'ASNL s'enfonce au classement après sa défaite à Caen (1-0)

L'AS Nancy Lorraine a enchaîné une quatrième défaite consécutive en Ligue 1 sur la pelouse de Caen. Revers 1-0 après un but venu d'une touche en première période. Nancy est 18e et barragiste avant la réception de Toulouse ce samedi.

L'AS Nancy Lorraine en grande difficulté en Ligue 1 de football après sa défaite à Caen en match en retard de la 21e journée de championnat. Nancy s'est incliné à Caen (1-0) à l'issue d'une partie dominée par les Normands où les Nancéiens n'ont encore une fois pas marqué. L'ASNL est désormais 18e, et barragiste, avant de recevoir Toulouse.

Caen dominateur en première période

D'entrée de jeu, ce sont les Caennais qui ont pris les commandes du jeu, avec un pressing qui a empêché l'ASNL de s'exprimer. Des efforts rapidement récompensés : sur une touche anodine sur la ligne médiane, Rodelin se joue de Badila puis de Diagne pour glisser le ballon du droit entre les jambes de Chernik (1-0, 24e). Pas de réaction spectaculaire de l'ASNL, si ce n'est cette reprise surprenante de Puyo que Vercoutre va chercher sous sa barre transversale juste avant la mi-temps.

Koura puis Badila ont la balle d'égalisation

Entré en jeu à l'heure de jeu, Anthony Koura a la balle d'égalisation sur son premier ballon. Tout seul dans l'axe au point de penalty, il est servi par Pedretti. Koura manque le ballon au moment de frapper. Nancy a laissé passer sa chance. Badila est tout près de marquer sur un coup de pied arrêté mal dégagé. Sa reprise du pied droit à la 75e est arrêtée par Vercoutre. L'ASNL ne reviendra pas, et encore moins après l'expulsion de Maouassa pour un deuxième carton jaune à la 78e.

Correa et Pedretti tirent le signal d'alarme

Une prestation sans saveur de l'ASNL pour ce match en retard qui aurait permis de se relancer. Un match qui n'a pas plu du tout à Pablo Correa, "le même que contre Angers" avec une grosse erreur défensive qui coûte le match. L'entraîneur nancéien attend une réaction de son équipe, qu'il juge pas au niveau de la Ligue 1. "Qu'on soit barragiste, c'est un miracle", conclut Pablo Correa.

Pedretti, lui non plus, n'a pas été tendre après cette défaite à Caen, très agacé par ce but encaissé sur une touche. Retrouvez sa réaction dans la vidéo ci-dessous :

Il faut qu'on fasse gaffe, on va bientôt prendre un but sur six mètres".

Revivez le match dans les conditions du direct