Ligue 1 : l'ASNL s'incline logiquement face à Monaco (0-3) et garde un espoir de maintien

Logiquement inférieure à son adversaire, l'AS Nancy Lorraine a perdu contre Monaco 0-3 pour la 36e journée de Ligue 1. Grâce à la défaite de Dijon à Guingamp, Nancy jouera une finale pour le maintien face aux Bourguignons dimanche prochain.

Perdre 0-3 contre l'AS Monaco n'a rien de déshonorant pour une formation du calibre de l'AS Nancy Lorraine. Ce qui est plus dérangeant, c'est d'avoir autant facilité la vie à l'adversaire. Après seulement trois minutes de jeu, Valère Germain débordait côté droit. Son centre était dévié par Badila qui trompait Guy Roland Ndy Assembe très avancé (0-1).

Nancy craque...après trois minutes

L'AS Nancy Lorraine tentait de réagir et sur un corner mal dégagé, Antony Robic reprenait le ballon du gauche, obligeant Subasic à un superbe arrêt. L'AS Nancy Lorraine poussait timidement et se faisait prendre en contre. Une contre-attaque conclue à quatre contre deux par les joueurs du rocher. Bernardo Silva reprenait un centre et battait Ndy Assembe (0-2, 40e). Un premier acte plutôt salué par Pablo Correa :

Quand on prépare un match, on ne rentre pas dans ce genre de scénario. On donne un but après trois minutes de jeu. Malgré ça, je suis très content de ce qu'on a fait en première mi-temps mais le manque d'efficacité ne nous permet pas réduire le score. En deuxième mi-temps, on a bien vu que la qualité de l'adversaire permet de gérer."

Deuxième période de gestion

Au retour des vestiaires, Monaco se contentait de gérer et Nancy trop brouillon ne parvenait pas à mettre en danger Subasic. Pire, Bernardo Silva inscrivait un doublé à la 84e (0-3). Monaco se rapprochait du titre alors que de son côté, Nancy reste 19e avec un point de retard sur le barragiste, Dijon, battu à Guingamp, 4-0, et trois points sur le premier non relégable Lorient, qui a fait match nul contre Angers 1-1.

Finale à Dijon

L'AS Nancy Lorraine a donc encore des chances de se maintenir. Pour cela, il faudra déjà battre Dijon, à l'extérieur dimanche prochain pour la 37e journée de Ligue 1. Une chance à ne pas rater pour Joffrey Cuffaut :

Dans notre malheur, on aura un match très important à Dijon. On parle de fraîcheur physique et mentale, ça va être important."

Nancy va jouer sa saison sur 90 minutes face à un adversaire monté en même temps en Ligue 1 la saison dernière. Le tout pour le tout. L'ASNL a son destin en main.