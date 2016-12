Ligue 1 : l'ASNL à Saint-Etienne pour bien terminer l'année 2016

Troisième déplacement de la semaine pour l'AS Nancy Lorraine qui se rend à Saint-Etienne pour la 19e journée de Ligue 1 de football. Les Nancéiens veulent bien terminer l'année civile face à des Verts décimés.

Plus que 90 minutes de jeu avant les vacances pour les joueurs de l'AS Nancy Lorraine. Les Nancéiens se rendent à Saint-Etienne pour la 19e journée de Ligue 1 de football. Dernier match de la phase aller face à une équipe stéphanoise handicapée par les blessures. Coup d'envoi à 20h50 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le troisième gardien de l'ASSE

La dimension physique sera déterminante face à des Verts décimés : l'attaquant Oussama Tannane est forfait, tout le comme le capitaine, Loïc Perrin et Nolan Roux. Dans la cage, ce sera le troisième gardien Anthony Maisonnial car Stéphane Ruffier est blessé et son remplaçant Jessy Moulin. De son coté, Pablo Correa est plutôt épargné (Marchetti suspendu, Ndy Assembe blessé) et fera tourner son effectif :

On cherche la fraîcheur, j'ai un groupe assez régulier. Ca veut dire qu'on fera des changements pour trouver toujours la possibilité d'amener l'adversaire sur un combat physique."

Mettre les stéphanois au supplice, c'est l'objectif. Même si l'entraîneur nancéien est bien conscient que la tache ne sera pas aisée :

C'est compliqué tout court de jouer Saint-Etienne. C'est une équipe européenne et donc une équipe de haut de tableau forcément. Ils ne se sont pas qualifiés pour l'Europe en arrivant à la 15e place."

Un match nul serait déjà une performance. Nancy aurait alors 21 points, il en faut environ 42 pour se maintenir en Ligue 1.