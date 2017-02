Ligue 1 : l'ASNL sans solution à Lyon (4-0)

L'AS Nancy Lorraine n'a pas réussi à peser ce mercredi soir à Lyon pour la 24e journée de Ligue 1. Défaite sans appel 4-0 sur la pelouse d'un Lyon blessé après sa défaite dans le derby.

L'AS Nancy Lorraine n'a pas réussi à décrocher un premier succès face à un pensionnaire du Top 10 cette saison. Pour la 24e journée de Ligue 1, l'ASNL est allée perdre à Lyon, au Parc OL, quatre buts à zéro dans un match où les Nancéiens auront trop peu montré de choses. Nancy est toujours onzième au classement avec un match en moins.

Une rencontre jouée dans un contexte particulier après la défaite de l'OL dans le derby face aux Verts (2-0). Banderoles hostiles, grève des encouragements en début de match ont marqué la rencontre.

Nouvelle banderole hostile pic.twitter.com/fY1tsmJa3R — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 8, 2017

Valbuena débloque l'OL

Sergueï Chernik a un temps repoussé les offensives lyonnaises mais a dû s'incliner à la 39e sur une frappe magnifiquement enroulée par Mathieu Valbuena en lucarne (0-1). Quatre minutes plus tard, sur un une-deux, Fékir se présentait seul face au portier lorrain et d'un piqué du pied droit trompait Chernik. 2-0 à la mi-temps sans avoir montré grand chose.

Lacazette et Depay insistent

Même physionomie en début de deuxième période : sur une légère faute de Guidileye sur Depay, M. Varela sifflait un penalty aux Lyonnais. Lacazette en profitait pour inscrire son 19e but de la saison (0-3, 53e). Enfin, Lyon terminait le travail en trouvant Depay, côté gauche, tout seul dans la surface. Le néerlandais inscrivait son premier but sous les couleurs lyonnaises (0-4, 55e). Les entrées de Robic, Mandanne et Coulibaly n'y changeaient rien. L'AS Nancy Lorraine doit maintenant se projeter vers la réception de Montpellier ce samedi ; un adversaire pour le maintien.

Un match sans saveur côté nancéien

"Peu de choses de positives ce soir", c'est l'entraîneur adjoint de l'ASNL, Vincent Hognon qui le dit :