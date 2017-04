Ligue 1 : l'ASNL se rebelle face à Rennes (3-0)

L'AS Nancy Lorraine a mis un terme à une série de neuf matchs sans victoire en Ligue 1. Les Nancéiens ont surclassé Rennes 3-0 pour la 32e journée de Ligue 1. Nancy remonte à la 17e place et fait le plein de confiance.

L' AS Nancy Lorraine a repassé la marche avant à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais. Les Nancéiens se sont nettement imposés 3-0 face au 11e du championnat grâce à des buts de Dalé (11e) et Dia (51e et 65e) contre une équipe de Rennes pas suffisamment agressive pour espérer mieux. Avec les victoires de Bastia à Dijon (1-2) et de Lorient à Lyon (1-4), l'ASNL remonte à la 17e place.

Retour gagnant de Dalé

Emmené par Pedretti et Dalé, de retour tous les deux après plusieurs semaines d'indisponibilité pour cause de blessures, les Nancéiens ont pris le dessus au milieu de terrain. Le trio Guidileye-Cétout-Pedretti a récupéré des munitions pour les trois attaquants. Et c'est sur un rush de Maouassa que Dalé trouvait l'ouverture. Le buteur nancéien reprenait du pied droit un centre du jeune ailier (1-0, 11e). Les Bretons avaient la possession mais sans en faire grand chose. A la pause, le Stade Rennais n'avait cadré aucune frappe.

Doublé de Dia

Au retour des vestiaires, pas de grand chamboulement. Et sur un corner frappé par Maouassa, Issiar Dia trompait Costil de la tête dans les 6 mètres (2-0, 51e). Issiar Dia inscrivait son premier doublé de la saison quelques minutes plus tard. Cabacco alertait Dia devant la surface. Son lob trompait Costil (3-0, 65e). Nancy avait plusieurs balles de 4-0. Les Rennais poussaient timidement. Nancy retrouve la victoire et gagne une place (17e) avant de se rendre à Nice dans une semaine.

Victoire après neuf matchs sans succès

Une victoire qui sonne comme un soulagement pour Vincent Hognon, l'entraîneur adjoint de l'ASNL :