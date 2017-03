Ligue 1 : l'ASNL veut croire en l'exploit face au PSG

L'AS Nancy Lorraine à la recherche d'un exploit ce samedi pour la 28e journée de Ligue 1 de football. Les Nancéiens se déplacent sur la pelouse du PSG, deuxième du championnat. Nancy est 17e au coup d'envoi. Coup d'envoi à 17 heures.

Un PSG à 100 % ?

Nancy reste sur une prestation encourageante face à Toulouse avec un match nul 0-0. Le Parc des Princes n'est pas forcément le meilleur endroit pour lancer une série. Alors, Nancy veut y croire mais sait bien que ce sera au PSG de décider s'il y a match ou non :

Je peux trouver toutes les formules de com' pour dire....mais la vérité, c'est qu'ils sont à leur valeur, il n'y aura pas match [...] Il y a une différence tellement marquante aujourd'hui. Il me semble que ce PSG là est dans un moment euphorique et on pourra difficilement les freiner....s'ils sont à 100%".

Reste donc à exploiter d'éventuelles fautes de concentration du PSG, à quatre jours du match retour de Ligue des champions face à Barcelone.

Maouassa a déjà battu le PSG

Côté joueur, c'est Faitout Maouassa qui a été envoyé en conférence de presse avant cette affiche face au PSG. Un joueur qui a du mal à réaliser qu'il va se rendre au Parc des Princes :

Avoir 18 ans et jouer au Parc, c'est vraiment magnifique. En plus, je suis originaire de Paris donc ça fait vraiment plaisir".

Faitout Maouassa même si le PSG n'a plus perdu chez lui depuis le mois de mars 2016. Le francilien, formé à Nancy, connaît les ingrédients pour battre le PSG :

Je me rappelle qu'on avait gagné 3-2 contre eux en U13. C'était avec Argenteuil. Mais j'ai déjà perdu aussi. Avec de gros scores."

Les Nancéiens veulent jouer ce match sérieusement, même s'ils sont conscients qu'un bon match ne serait pas forcément synonyme de points à l'arrivée.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Chrétien, Cabaco, Diagne, Muratori, Maouassa, Pedretti, Aït Bennasser, N'Guessan, Guidileye, Robic, Dia, Busin, Coulibaly, Hadji, Koura, Puyo.

Suspendu : Diarra.

Blessés : Dalé, Badila, Mandanne, Marchetti, Menay.

Choix de l’entraîneur : Mabella, Cétout