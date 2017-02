Ligue 1 : l'ASNL veut faire douter des Lyonnais marqués par le derby

L'AS Nancy Lorraine va découvrir le Parc OL ce mercredi soir à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Nancy qui n'a plus perdu à l'extérieur en championnat depuis début décembre affronte des Lyonnais qui viennent de perdre le derby face aux Verts.

Trois jours seulement après le succès décroché à Nantes (2-0), l'AS Nancy Lorraine est de nouveau en déplacement ce mercredi soir. Pour la 24e journée de Ligue 1, le club au chardon se rend au Parc OL pour affronter Lyon à 19 heures. Un match à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Sans complexe

L' AS Nancy Lorraine est toujours en quête d'une victoire en championnat face à une équipe du Top 10. Pourquoi pas contre Lyon dans son nouveau stade de 60.000 places ? Le milieu de terrain nancéien Julien Cétout ne fait pas de complexe :

On ne l'a pas coché sur le calendrier. Mais c'est vrai que c'est un match dans un grand stade contre une grande équipe. Ca va être bien de se jauger. Il faudra essayer de faire le même match qu'à Monaco, en étant un peu plus réaliste".

La défaite en demi-finale de Coupe de la Ligue face à Monaco (0-1) n'a pas sapé le moral, au contraire. Et la victoire à Nantes a permis de reprendre confiance. Il faudra malgré tout faire sans Muratori suspendu, et Cabaco, Pedretti, Puyo, Koura et Chrétien, blessés. Pas une mince affaire mais Nancy possède tout de même la 5e défense de Ligue 1 et enregistre le retour de Guidileye.

Ca coince à Lyon

En face, la crise couve à l'Olympique Lyonnais. Le club vient de perdre le derby à Saint-Etienne 2-0 après un match raté sur le plan de l'engagement et les expulsions de Ghezzal et Tolisso, suspendus ce mercredi soir. Lyon est à 12 points du podium et ne possède qu'une unité d'avance sur Saint-Etienne. La pression est sur les épaules lyonnaises, d'autant que les joueurs seront attendus au tournant par leurs supporters. De quoi, peut-être, laisser une chance aux Nancéiens, moins bons sur le papier.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Cétout, Diagne, Badila, Maouassa, Diarra, Aït Bennasser, Guidileye, N'Guessan, Marchetti, Robic, Dalé, Coulibaly, Dia, Mandanne, Hadji.

Suspendu : Muratori.

Blessés : Chrétien, Cabaco, Pedretti, Puyo, Koura.

Choix : Menay, Busin, Mabella.