Ligue 1 : l'ASNL veut rebondir à Angers

Après une semaine de préparation entière, l'AS Nancy Lorraine retrouve la Ligue 1 ce samedi avec un déplacement à Angers, concurrent pour le maintien. Il s'agit de prendre des points après deux défaites de suite.

Retour à la Ligue 1 pour l'AS Nancy Lorraine, une semaine après une défaite à domicile face à Montpellier (0-3). Les Nancéiens se déplacent à Angers pour la 26e journée de championnat ce samedi 18 février. Coup d'envoi à 20 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

L'AS Nancy Lorraine (15e) reste sur deux défaites de suite à Lyon et face à Montpellier avant d'affronter des Angevins, actuellement 14es. Certes, c'est un match important et l'ASNL a souffert la semaine dernière. Mais ça n'a pas affecté le moral des troupes selon l'entraîneur nancéien Pablo Correa :

L'équipe a pourtant semblé impuissante lors des deux derniers matchs avec 7 buts encaissés et aucun but inscrit. Le groupe nancéien avait probablement besoin de se refaire une santé après avoir enchaîné des matchs tous les trois jours. C'est ce que pense Youssouf Hadji après une semaine studieuse en forêt de Haye :

Avoir une semaine normale, ça fait du bien pour l'organisme. On a pu récupérer. On a eu l'impression que c'était un mois [...]On en avait besoin après ce match-là. Voilà on aborde ce match de la meilleure des manières, surtout sur le plan mental. Parce que ça va être une fin de saison qui va se jouer au mental."