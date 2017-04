Ligue 1 : l'ASNL veut surfer sur une confiance retrouvée pour faire tomber Nice

Après la victoire 3-0 face à Rennes, l'ASNL veut faire un résultat à Nice pour se rapprocher du maintien. Les Aiglons luttent toujours pour le titre et sont terriblement efficaces en ce moment malgré des absents de marque.

C'est avec le plein de confiance que l'AS Nancy Lorraine se déplace à Nice pour la 33e journée de Ligue 1 et pour la toute première fois à l'Allianz Riviera. Pour l'ASNL, il s'agit de rapporter un ou trois points cruciaux dans la lutte pour le maintien contre des Niçois, toujours sur le podium de la Ligue 1 et encore en lice pour le titre de champion de France. Coup d'envoi à 17 heures ce samedi 15 avril sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le succès acquis contre Rennes (3-0) n'a pas bousculé les habitudes côté nancéien, mais l'entraîneur Pablo Correa admet qu'il a fait du bien dans les têtes après une série de neuf matchs sans victoire donc huit défaites :

Le groupe savait qu'il travaillait bien mais la victoire soulage, pas seulement au niveau du classement mais dans le fait de dire qu'on fait quelque chose et qu'on obtient un résultat [...] Quand vous travaillez et que le résultat n'est pas là....ce n'est pas une question de crédibilité ou pas, c'est que le joueur, inconsciemment, son état émotionnel en prend un coup."

S'adapter aux absences

C'est donc avec un peu plus de certitudes que Nancy défie l'OGC Nice, impressionnant cette saison, sa meilleure en nombre de points depuis 1972. Même si comme souvent, l'ASNL ne pourra pas s'appuyer sur l'équipe qui a remporté trois points contre Rennes. Tout le couloir gauche sera revu et corrigé avec la blessure de Vincent Muratori et la suspension de Faitout Maouassa, double passeur contre les Bretons. Julien Cétout devrait donc être titulaire au poste d'arrière gauche, il s'en accommode :

J'ai l'habitude et on a tous l'habitude de le faire quand on ne joue pas à notre poste. Il reste toujours quelques repères. Même si c'est être moins présent offensivement, mais que ça fait bien le travail défensivement, ce sera très bien."

Le Gym s'avance lui aussi diminué avec la suspension de Balotelli, son meilleur buteur avec 13 réalisations. Mais les Niçois ont la possibilité de valider ce week-end leur troisième place, une occasion qu'ils ne voudront pas rater.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Cétout, Chrétien, Diagne, Cabaco, Guidileye, Pedretti, Diarra, Aït Bennasser, Marchetti, Dia, Puyo, Hadji, Dalé, Koura, Robic.

Suspendu : Maouassa.

Blessés : Badila, N'Guessan, Muratori.

Choix : Menay, Mandanne, Coulibaly, Busin, Mabella.