Ligue 1 - L'ASSE reçoit Monaco : un "match costaud" aux yeux de Claude Puel

Saint-Étienne, France

Geoffroy-Guichard accueille l'AS Monaco ce dimanche soir (21 heures) pour le compte de la 12e journée de ligue 1. Les deux équipes se suivent au classement, l'ASSE étant 12e juste derrière l'ASM avec autant de points.

" C'est une équipe qui a repris confiance petit à petit avec les résultats. [Les Monégasques] sont dans une certaine régularité avec de la qualité, beaucoup d'éléments offensifs", a commenté Claude Puel en conférence de presse d'avant match. "Donc c'est un match très costaud qui nous attend" a conclut celui qui a officié 24 ans sur le rocher comme joueur puis comme entraîneur.

"On commence à comprendre ce que Puel veut"

"Il essaie de mettre un système en place", a pour sa part raconté Zaydou Youssouf. "On commence vraiment à comprendre ce qu'il veut, cette notion de jouer au ballon, de ne pas paniquer", a précisé le milieu de terrain arrivé l'été dernier à l'ASSE. "Monaco, ça reste une grosse affiche, [dont les joueurs] sont sur une bonne dynamique. L'absence annoncée d'Islam Slimani chez les rouges et blancs ? "Ça peut être un plus pour nous, mais nous on a confiance en nous", a estimé Zaydou Youssouf. Notant que cette confiance sera encore plus forte en Ukraine, jeudi pour le match retour Ligue Europa face à Oleksandriïa, si la victoire est au rendez-vous ce dimanche.

Côté effectif, Claude Puel a uniquement confirmé la blessure au pied de Charles Abi.

ASSE-ASM, une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Rendez-vous dès 20h30.