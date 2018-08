Bordeaux, France

Dimanche, au Matmut Atlantique, contre Strasbourg, il enchaînait encore les courses, de manière quasiment désespérée, pour aller presser les défenseurs, dans un match quasiment perdu au bout de 15 minutes. Il faut dire que c'est comme cela qu'il avait marqué ce qui restera son dernier but aux Girondins, à Maroupol, en Europa League (ci-dessous, à partir de 0'26"). Cette hargne, cette rage de vaincre, n'aura jamais abandonné Gaëtan Laborde.

Clin d’œil de l'histoire, c'est aussi en Europa League qu'il avait inscrit son premier but sous le maillot des Girondins, pour son premier match, contre le Rubin Kazan, en décembre 2015, dans une rencontre ou Valentin Vada avait également fait ses débuts.

Trois prêts en trois ans

Avant cela, la carrière de Gaëtan Laborde avait dû s'éloigner de Bordeaux pour décoller. Arrivé au club en 2008, il grimpe tous les échelons jusqu'à l'équipe réserve, en passant par une victoire en Coupe Gambardella, en 2013, avec les U19, dont il sera l'unique buteur de la finale.

Gaëtan Laborde (debout, 3e en partant de la gauche), fête la victoire en Coupe Gambardella, en mai 2013 au stade de France. © Maxppp - Maxppp

La saison suivante, il se révèle au Red Star, en National. En banlieue parisienne, il inscrit 14 buts pour ses 24 premiers matchs professionnels. Pas de quoi convaincre Willy Sagnol, puisqu'il est renvoyé en prêt, à l'échelon supérieur la saison suivante, au Stade Brestois. Son année, pourrie par les blessure, se passera moins bien, puisqu'il inscrit seulement deux buts.

Il revient à Bordeaux à l'été 2015, mais toujours sans convaincre l'entraîneur bordelais, malgré, donc, ce but contre le Rubin Kazan. Il est cantonné à l'équipe réserve, où, à la demande du staff professionnel, il joue... arrière gauche. Et encore une fois, pour lui, le bonheur est dans le prêt. Et, cette fois-ci, c'est à Clermont, en Ligue 2, qu'il réussit, en y passant les six derniers mois de la saison, y marquant 8 buts.

2016/2017, sa meilleure saison

Lorsqu'il retrouve (encore une fois) Le Haillan a l'été 2016, tout a changé. Le nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvennec, lui fait confiance, et l'installe en point de l'attaque. Il marque dès le premier match de la saison, remporté (3-2) contre Saint-Etienne. Il ne manquera que quatre rencontres de la saison, inscrivant 13 buts, donnant 5 passes décisives, et étant l'un des acteurs majeurs de la qualification européenne en fin de saison. Notamment lors du match à Lille, fin février, où il donne deux passes décisives à Adam Ounas et Valentin Vada. Les Girondins s'imposent 3-2 et se relancent totalement.

Laborde, Ounas et Vada, tous les trois issus de la formation, sont à l'époque le symbole des jeunes bordelais installés dans la peau de titulaires. Et Laborde brille par son sens du but, sa générosité sur le terrain, et son sens du collectif.

Blessure et concurrence l'an dernier

Mais comme tout n'est pas rose dans son histoire avec son club formateur, sa deuxième année sera moins réussie. Malgré sa bonne saison précédente, il ne se sent pas réellement en confiance. Il faut dire que le club à la manie de recruter des attaquants les derniers jours des deux mercatos, Nicolas De Préville le 31 août, et Martin Braithwaite le 31 janvier. Deux joueurs qui passeront avant Laborde, qui doit également soigner une fracture au pied, qui l'éloigne des terrains entre octobre 2017 et janvier 2018. Entre concurrence et blessure, il n'inscrira que trois buts en 20 matchs en Ligue 1.

Cet été, Gustavo Poyet n'a jamais fait mystère de son envie de recruter un attaquant supplémentaire, ouvrant la porte aux départs de Laborde ou De Préville. C'est donc le Landais qui quitte les Girondins. Sollicité par plusieurs écuries de Ligue 1, il choisit donc Montpellier, qui, avec son système de jeu à deux attaquants, pourrait lui convenir. Les Girondins récupéreraient donc 4,5 millions d'euros dans la transaction, et feraient une belle plus-value sur un attaquant formé au club.

Mais, si les Girondins de Bordeaux font un bon parcours européen cette saison, il faudra se souvenir, que, sans le doublé de Gaëtan Laborde en Ukraine, tout aurait pu s'arrêter dès le mois d’août contre Marioupol.

La fiche de Gaëtan Laborde

Né le 3 mai 1994 (24 ans) à Mont-de-Marsan

Attaquant

1,82 m, 81 kilos

Clubs précédents : Girondins de Bordeaux (2008-2018), Red Star (2013-2014, prêt), Stade Brestois (2014-2015, prêt), Clermont Foot (2016, prêt)