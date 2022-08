Ligue 1 : l'attaquant du LOSC Mohamed Bayo sanctionné après sa virée nocturne la veille de Lille-PSG

L'attaquant de Lille Mohamed Bayo aperçu dans un bar de nuit du Vieux-Lille la veille du match face au Paris Saint-Germain est sanctionné par le club ce lundi. Il est envoyé en équipe réserve jusqu'à nouvel ordre et verra son salaire ponctionné.

Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Sa soirée dans un bar du Vieux-Lille lui coûte très cher. Filmé et pris en photo ivre dans la nuit de samedi à dimanche par des supporters, la veille du terrible match Lille-PSG (1-7), l'attaquant Mohamed Bayo qui n'a pas joué, connait sa sanction. Reçu par les dirigeants ce lundi et notamment par le président Olivier Létang qui se disait dimanche soir "furieux et agacé", le Guinéen est envoyé en équipe réserve "jusqu'à nouvel ordre". Il ne devrait pas participer au déplacement de Lille à Ajaccio vendredi.

Sanctions financières

Acheté cet été à Clermont pour 14 millions d'euros, Mohamed Bayo a aussi été sanctionné financièrement. Selon les informations de France Bleu Nord, le montant de la sanction s'élève à 75.000€. Mohamed Bayo avait déjà connu des problèmes de discipline la saison dernière à Clermont.