Ligue 1 - l'attaquant du SM Caen Pape Sané prêté à l'AJ Auxerre

Le Stade Malherbe de Caen a prêté Pape Sané à l'AJ Auxerre. Recruté pour 4 saisons et demi de Bourg en Bresse Peronnas, l'attaquant sénégalais n'a été titularisé que 3 fois en Ligue 1, barré par la réussite en pointe de Ivan Santini.

C'est la 2e fois que Pape Sané est prêté par le SM Caen. Recruté lors du mercato d'hiver en 2016, l'attaquant sénégalais avait été prêté dans la foulée à son club Bourg en Bresse Peronnasafin de finir sa saison en Ligue 2.

Meilleur buteur de National avec Bourg en Bresse Peronnas puis auteur de 12 buts pour sa première saison en Ligue 2, Pape Sané a eu plus de difficulté en Ligue 1 (13 apparitions et un but cette saison) et une difficulté à communiquer avec son coach.

Dans le communiqué du SM Caen, Alain Cavéglia explique la démarche du club. "A lui de retrouver à Auxerre ce qu'il avait montré à Bourg en inscrivant des buts. Pape peut marquer une quinzaine de buts en Ligue 2. Comme son prêt intervient tôt, Pape va pouvoir faire la préparation avec sa nouvelle équipe ; ce qui va faciliter son adaptation"

La saison passée, l'AJ Auxerre a terminé 17e et premier non-relégable de Ligue 2.