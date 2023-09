Ligue 1 : l'attaquant Kelvin Yeboah (Genoa) vers un prêt à Montpellier

Le mercato héraultais connaît un nouveau rebondissement, ce vendredi. La Paillade a en effet obtenu ce qu'elle souhaitait : un attaquant à moindre frais. L'international espoirs italien Kelvin Yeboah (23 ans), d'origine ghanéenne, devrait jouer les doublures de Akor Adams sur le front de l'attaque, comme indiqué par Foot Mercato.

ⓘ Publicité

Le jeune homme avait déjà été prêté par le Genoa à Augsbourg, la saison passée, en Allemagne. Pénalisé par une blessure, il avait alors disputé treize matchs de Bundesliga, pour un but marqué et deux passes décisives. Avant ça ? Une année en Serie A, où il était arrivé en janvier 2022, après s'être révélé en Autriche, avec Sturm Graz.

Suivi depuis un certain temps, Kelvin Yeboah est attendu à Montpellier dans la journée, pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un prêt avec option d'achat. Rien n'est acté, à ce niveau, mais c'est en tous cas la volonté des deux parties, qui tentent de s'entendre sur les modalités de cette option. S'il elles n'y parvenaient pas, le prêt serait finalement sec et le joueur retournerait en Italie, au mois de juin.

Il s'agira de la cinquième et dernière recrue héraultaise, après Musa Al-Tamari, Akor Adams, Becir Omeragic et Belmin Dizdarević.