Le défenseur du Racing Frédéric Guilbert fait preuve d'humour après le but marqué par Emmanuel Macron jeudi avec le Variété Club de France.

Ligue 1 : l'auto-dérision d'un défenseur de Strasbourg après le but d'Emmanuel Macron

Dans un tweet publié jeudi soir, le défenseur du Racing club de Strasbourg, Frédéric Guilbert fait preuve d'auto-dérision. Après le but marqué par Emmanuel Macron avec le Variétés Club de France sur penalty, le joueur strasbourgeois reconnaît : "le Président de la République a déjà mis plus de but que moi cette saison."

L'humour de Frédéric Guilbert a reçu des centaines de "Like" sur le réseau social Twitter.