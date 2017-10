Ligue 1 : l'entraîneur du FC Metz limogé, José Pinot en intérim !

Philippe Hinschberger n'est plus l'entraîneur du club à la Croix de Lorraine. Après 9 défaites en 10 matchs de Ligue 1, le technicien messin a été remercié par le président Bernard Serin. C'est le coach de la réserve, José Pinot, qui va assurer l'intérim.

Philippe Hinschberger est donc le premier entraîneur de Ligue 1 à être remercié cette saison. Le technicien messin fait les frais du très mauvais début de saison du FC Metz, bon dernier du championnat, avec seulement une victoire contre 9 défaites.

Coach Hinschberger était arrivé sur les bords de la Moselle en décembre 2015, en remplacement du belge José Riga. Il avait contribué à la remontée du club à la Croix de Lorraine en Ligue 1 en mai 2016. Il avait aussi obtenu le maintien des grenats dans l'élite du foot français en mai dernier. En championnat, L1 et L2 confondues, Philippe Hinschberger et son staff ont décroché 23 victoires et 12 nuls, contre 32 défaites.

Après un entretien avec le président du FC Metz qui lui a signifié la fin de sa mission, Philippe Hinschberger s'est rendu au stade St Symphorien, pour vider son bureau. Croisé par un journaliste de France Bleu Lorraine, ce dernier n'a pas voulu faire de commentaires.

C'est le coach de la réserve du FC Metz, José Pinot, qui a été chargé d'assurer l'intérim. Il avait déjà effectué ce type de mission lors de la saison 2011-2012. Après l'officialisation de la relégation en National, José Pinot avait remplacé pour le dernier match du championnat de l'époque, Dominique Bijotat.

On ne connaît pas à l'heure actuelle le sort des adjoints de Philippe Hinschberger : Gilles Bourges et le coach des gardiens, Christophe Marichez.

Prochain match du FC Metz, ce mercredi, à St Symphorien, avec la réception du Red Star (National), pour le compte des 16ème de finale de la Coupe de la Ligue

