Ligue 1 : l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan déplore le huis clos ce mercredi à Lens

Le dernier match au stade Bollaert entre Lens et Strasbourg avait déjà lieu à huis clos (et sous le brouillard) la saison passée (victoire 1 à 0 des Strasbourgeois)

Jonathan Clauss, l’Alsacien de Lens, formé à Strasbourg, est sans aucun doute le joueur le plus dépité par l’absence de spectateurs ce mercredi soir à Bollaert (le club lensois a été sanctionné de deux matchs à huis clos à titre conservatoire par la Ligue de football professionnel, après les incidents entre supporters samedi dernier lors du derby du Nord face à Lille).

"C'est dommage parce que ma mère devait venir me jouer pour la première fois en Ligue 1, déplore le joueur originaire d'Osthoffen. Donc ça me touche parce que Strasbourg, c'est notre ville, c'est notre club. Ça aurait été un beau clin d'œil et je n'attendais que ça depuis qu'elle m'a dit qu'elle allait venir, donc ça me dérange un petit peu."

On n’entendra donc pas ce mercredi soir les supporters lensois chanter les Corons en début de deuxième mi-temps, comme le veut la tradition, mais l’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan ne se réjouit pas de l’absence de ce fervent public, l’un des meilleurs de France : "Avant tout, on déplore ce match à huis clos, parce qu'on ne fait pas ce métier-là et on ne joue pas ces matchs-là pour les jouer devant des tribunes vides. Après on respecte bien sûr la décision qui a été prise. Mais si vous me demandez à l'extérieur, si je préfère jouer devant 35 000 ou 40 000 personnes, comme c'était le cas à Lyon ou à Paris, ou jouer à huis clos, je vous dis que je préfère jouer devant du monde, et beaucoup de monde."

La colère des supporters strasbourgeois

La fête est gâchée aussi pour les fans strasbourgeois, car 400 d'entre eux avaient prévu de faire le déplacement au stade Bollaert en plein milieu de semaine. "Je suis autant blasé que dépité, peste Grégory Walter, le vice président de la fédération des supporters du Racing ne décolère pas. C'est toujours pareil dans le foot et uniquement dans le foot, la majorité paie pour une minorité. Dans quel autre pan de la société condamne-t-on 30.000 personnes parce que quelques dizaines ou même quelques centaines de personnes ont fait des conneries ?"

Bellegarde forfait face à son ancien club

Face à l'autre Racing, celui de Lens, qui est en pleine forme en ce début de saison (troisième de L1 derrière le PSG et l'OM), le Racing Club de Strasbourg (12ème avec 7 pts après sa victoire face à Metz) sera privé de Jeanricner Bellegarde (formé à Lens), touché à la cuisse.

Le capitaine Dimitri Liénard et l'attaquant Majeed Waris sont également incertains pour des pépins physiques, mais Julien Stéphan les a convoqués dans un groupe élargi de 22 joueurs.

