Ligue 1 : l'exploit du FC Metz face aux stars de l'OM

Ce vendredi 3 février, grâce à un splendide coup franc de Yann Jouffre en fin de match, le club à la Croix de Lorraine s'est offert une précieuse victoire contre l'Olympique de Marseille. le FC Metz sort provisoirement de la zone rouge.

L' exploit des grenats face aux stars de l'OM. Ce vendredi 3 février, grâce à un splendide coup franc, en fin de match, de son milieu de terrain Yann Jouffre, le FC Metz s'est imposé sur sa pelouse face à Marseille, 1 à 0. Malgré l'entrée en jeu après la pause de la nouvelle vedette phocéenne, l'international Dimitri Payet, le club à la Croix de Lorraine, n'a été guère inquiété et il remporte donc un succès de prestige qui lui permet aussi de sortir de la zone rouge. Au classement, les grenats sont provisoirement 15ème avec 24 points.

Retour de Bisevac et du 4-4-2

Pour affronter l'OM, le staff messin décide finalement de prendre quelques risques offensifs en alignant deux attaquants de pointe ( Diabaté et Vion). Après avoir purgé ses six matchs de suspension, le défenseur Milan Bisevac effectue aussi son retour tout comme Benoît Assou-Ekoto, finalement préféré à Franck Signorino. En face, Rudy Garcia aligne une équipe étonnante : Gomis est notamment sur le banc tout comme le relayeur Sanson.

Les premières minutes de la rencontre sont marseillaises. Plus à l'aise techniquement, l'OM monopolise la ballon et se procure deux occasions intéressantes par Sarr et Cabella qui manquent leur duel avec le portier du FC Metz. Au fur et à mesure, le collectif messin prend confiance et résiste mieux à l'armada offensive du club phocéen. Après la pause, le staff olympien change ses plans : Gomis entre en jeu, tout comme sa nouvelle star, le milieu de terrain Dimitri Payet. Avec ses nouveaux atouts, l' Olympique de Marseille est tout proche d'ouvrir la marque : Sur un centre venu de la gauche, le défenseur messin, Simon Falette, n'est pas loin d'inscrire un but contre son camp.

En fin de rencontre, après les entrées de Sarr et Erding, le FC Metz se rebiffe face à une équipe marseillaise un brun fatiguée par les prolongations de son match gagné en Coupe de France contre Lyon. A 10 minutes de la fin, le club à la Croix de Lorraine obtient un coup franc bien placé, à 17 mètres des cages marseillaises. Yann Jouffre, de retour de blessure, prend ses responsabilités et trompe le gardien de l'OM d'une jolie frappe brossée du gauche. (1-0). Plus rien ne sera marqué. Le promu mosellan enregistre un succès précieux et inattendu dans la quête du maintien. Prochain match, ce mercredi 8 février, à domicile, contre Bordeaux.

Le président Serin tend la main à la Horda

Le président Bernard Serin entend renouer le dialogue avec la Horda Frénétik. Depuis l'affaire des pétards du match contre Lyon, ce groupe d'ultras messins , n'est plus reconnu par la direction comme une association officielle de supporters du club à la Croix de Lorraine. La tribune, la Est-basse où ils s'installent, est également fermée depuis début décembre. En représailles, la Horda Frénétik a décidé de ne plus soutenir l'équipe première mais elle assiste aux matchs de la réserve et à ceux des moins de 19 ans. Pour mettre fin à ce conflit et dans la perspective de la réouverture de la tribune Est Basse, le patron du FC Metz tend la main à la Horda : " mon bureau est ouvert " a lancé Bernard Serin. Par ailleurs, selon toute vraisemblance, c'est le mardi 21 février prochain, que la commission supérieure d'appel de la FFF étudiera le recours du FC Metz dans l'affaire des pétards.