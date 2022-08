Ligue 1 : l'heure de la reprise a sonné

Rentrée des classes pour les vingt équipes engagées en Ligue 1. La première journée de championnat est en effet pour ce week-end, avec au menu dix matchs qui se joueront entre vendredi et dimanche.

Après trois saisons perturbées par de multiples crises (l'épidémie de coronavirus, la défaillance du diffuseur Mediapro, les incidents en tribune, etc.), le patron de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune rêve d'une "révolution" pour ce cru 2022-2023. Mais à cette époque de l'année, l'un des fondamentaux du championnat de France ne varie pas, d'année en année : le PSG reste le favori, loin devant les autres prétendants au titre.

Le PSG, un nouveau règne sans partage ?

Le Paris Saint-Germain paraît plus puissant que jamais, à l'échelle nationale. Hyperactif durant le mercato estival, le PSG vise un 11e titre, record absolu devant les dix Championnats de l'illustre Saint-Etienne, tristement relégué en Ligue 2. En pleine refonte, le club a donné un accent plus francophone et plus jeune à son groupe professionnel, avec le recrutement de l'entraîneur Christophe Galtier et surtout la prolongation de Mbappé jusqu'en 2025, un coup de maître réalisé au nez et à la barbe du Real Madrid.

Sur le plan national, l'écart semble toujours aussi énorme entre Paris et son trio Messi-Neymar-Mbappé et les autres prétendants au titre.

Pléthore de prétendants au podium

Derrière, la lutte pour le podium et les places qualificatives pour les compétitions européennes s'annonce en revanche intense. L'Olympique de Marseille, probant dauphin l'an passé, reste un candidat sérieux, même si les secousses internes sont en train de le rattraper depuis le départ brutal de l'entraîneur Jorge Sampaoli, mécontent des ambitions financières de l'OM et son remplacement par le décrié Croate Igor Tudor. L'OM n'a enregistré qu'une seule victoire lors de ses matches de préparation et une réunion a dû avoir lieu dans la semaine entre l'entraîneur, Pablo Longoria et les joueurs, qui ont évoqué des "incompréhensions" avec le technicien croate.

À l'opposé, Lyon a retrouvé des couleurs avec l'arrivée du milliardaire américain John Textor, futur actionnaire principal avec un investissement estimé à 600 millions d'euros. Ambitieux mais privé d'Europe, le club de Jean-Michel Aulas, toujours en poste, sera revanchard. Tout comme l'entraîneur Peter Bosz et les anciennes gloires Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, rapatriées dans le Rhône après de brillantes années à l'étranger.

Que dire de Nice et de son projet Ineos, qui promet un budget à la hauteur des objectifs européens ? De Monaco, toujours avide de jolis coups au mercato et dont le parcours depuis janvier impressionne ? De Rennes, de plus en plus régulier sous la houlette de Bruno Genesio ? Voire de Lille, champion surprise en 2021 qui pourrait jouer les trouble-fêtes ? Une chose est sûre : relégués en Ligue 2, Saint-Etienne et Bordeaux ne participeront pas à la lutte cette année.

Un calendrier bouleversé par la Coupe du monde au Qatar

Côté calendrier, cette saison sera particulière, en raison de l'organisation du Mondial au Qatar en décembre. Si le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023 colle aux standards habituels, le clap de fin tombera en revanche deux semaines après le baisser de rideau classique, soit le dimanche 4 juin 2023. Les matchs allers se disputeront entre le 5 août et le 12 novembre, avant que les joueurs internationaux ne rejoignent leurs sélections pour disputer la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).

La reprise interviendra le mercredi 28 décembre avec une 16e journée organisée sous la forme d'un "Boxing Day" à la française, copiant la tradition britannique des matches de football programmés au lendemain de Noël, le 26 décembre. La journée suivante est prévue dès le dimanche 1er janvier 2023. La phase retour (20e journée) débutera elle le week-end du 28 janvier 2023, jusqu'en juin donc.

