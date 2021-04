Ligue 1 : l'AS Monaco, l'épouvantail de cette année 2021

Les Girondins reçoivent l'AS Monaco ce dimanche (17h05), le véritable épouvantail de cette année 2021. Pas une équipe ne fait mieux que le club de la Principauté depuis le 1er janvier. Pas même Lille et le PSG, les deux clubs encore devant les Monégasques au classement. Le leader de la Ligue 1 et son dauphin ont même vu l'ASM se rapprochait très près ces dernières semaines.

Il faut dire que les joueurs de Niko Kovac sont sur une série impressionnante qui feraient rêver tous les supporteurs des Girondins. Une défaite lors des 20 derniers matchs toutes compétitions confondues. En Ligue 1, c'est treize victoires, trois nuls et une seule défaite depuis le 20 décembre dernier. Les Monégasques ont aussi la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le PSG : 67 buts inscrits avec notamment un duo Volland-Ben Yedder redoutable. A cela il faut ajouter trois tours passés en Coupe de France et un quart de finale à venir face à Lyon. Autant vous dire que l'AS Monaco, c'est tout le contraire des Girondins depuis quatre mois.

Pourtant, les Girondins vont devoir faire front car la situation est de plus en plus préoccupante pour eux. Pour rappel, ils en sont à neuf défaites en onze matchs et surtout, la zone rouge n'est plus qu'à six petits points à six journées de la fin de la saison. Autant dire que dans la course au maintien, le moindre point va compter. Ce serait donc déjà très bien d'arracher le match nul face à ces Monégasques toujours en course pour le titre. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais, devrait compter sur tout le monde à part les blessés longue durée comme Kalu et Otavio.