Ligue 1 : l'AS Monaco se sépare de son entraineur

Il y avait de l'eau dans le gaz depuis quelques jours entre Niko Kovac et les dirigeants de l'AS Monaco. Mais le couperet est tombé ce 30 décembre au soir : le technicien croate n'entrainera plus les joueurs du Rocher. Arrivé à l'été 2020, Niko Kovac s'est vu retirer la responsabilité de l'équipe professionnelle. Il s'agit de la première étape légale avant un limogeage du technicien selon le journal l'Equipe.

Des difficultés cette saison

Niko Kovac est arrivé à l'AS Monaco entant qu'entraineur pendant l'été 2020. Après une première bonne saison avec une finale de Coupe de France, et une place européenne en Ligue 1, l'AS Monaco a eu bien du mal à décrocher des résultats à la hauteur cette saison. Ils sont 6ème à la trêve de Noël. Le club du Rocher ne convainc plus forcément dans le jeu et les résultats ne sont pas très stables. Selon le journal l'Equipe, Philippe Clément semble le mieux placé pour lui succéder. Le Belge entraine actuellement le FC Bruges. Mais le quotidien sportif pressent également Jesse Marsch, entraineur du RB Leipzig jusqu'au début du mois de décembre et Paulo Fonseca, entraineur de l'AS Roma jusqu'en juin 2021.