Ligue 1 : l'OGC Nice largement battu par le PSG

L'OGC Nice n'a pas fait le poids ce dimanche à l'Allianz Riviera face au PSG. Le Gym, trop diminué, a été battu 3-0 sur sa pelouse. Kylian Mbappé, titulaire, a fait très mal aux Aiglons, buteur sur pénalty et à l'origine du 2e but. Nice rentre déjà dans le rang en Ligue 1.

Le PSG n'a pas besoin de Neymar quand il a un Mbappé à ce niveau. De retour dans le groupe et titularisé d'entrée par Thomas Tuchel, après avoir été positif à la Covid-19, l'attaquant a été le détonateur de la victoire parisienne. Dès ses premières accélérations sur le côté gauche il faisait mal à Youcef Atal et à quelques minutes de la mi-temps il poussait le jeune Khephren Thuram à commettre une faute légère, mais réelle, dans la surface. Le buteur ne laissait à personne le soin de transformer le pénalty et ouvrait son compteur cette saison en Ligue 1.

Di Maria, l'autre homme fort

C'est encore lui qui débordait et frappait dans les arrêts de jeu de la première période. Son tir stoppé par Walter Benitez était repris par Di Maria dans le but vide et l'écart semblait déjà difficile à rattraper à la pause. Les Aiglons tentaient bien de pousser un peu au retour des vestiaires mais les tentatives de Gouiri, Atal ou Lees-Melou ne permettaient pas à Nice de réduire l'écart. Et Paris a ficelé sa victoire. Grâce à l'autre homme fort parisien de l'après-midi. Angel Di Maria déposait une merveille de coup-franc sur la tête du capitaine Marquinhos, qui trompait Benitez à bout portant. 3-0 à 25 minutes de la fin, le match était plié et Thomas Tuchel pouvait faire souffler ses cadres.

Et maintenant Bordeaux

De l'autre côté, Patrick Vieira faisait rentrer ses jeunes. Guessand, Sylvestre, Daniliuc rentraient tour à tour pour amener un peu de fraîcheur mais le score ne bougeait plus. Après deux premières victoires encourageantes, le Gym rentre déjà dans le rang et bascule dans la deuxième partie du classement. Réaction attendue le week-end prochain à Bordeaux, autre club en difficulté en ce début de saison.