Ligue 1 : l'OGC Nice gâche encore face à Lorient

Avant de tourner le dos à une année 2020 compliquée, le Gym se devait d'offrir un dernier sourire aux supporters rouges et noirs. C'est raté. Alors qu'il menait au score à la pause grâce aux deux premiers buts en rouge et noir de Jordan Lotomba (18e) et Jeff Reine-Adélaïde (34e). Mais comme souvent le Gym s'est sabordé en seconde période en encaissant deux buts sur deux nouvelles erreurs de sa défense.

Thuram et Bambu coulent le navire rouge et noir

Moffi réduisait le score dès la 49e minute suite à une relance ratée de Thuram et c'est Robson Bambu qui commettait l'irréparable en fin de match. Le Brésilien provoquait le pénalty, transformé par Grbic (82ée) et se faisait expulsé. Avec ce match nul (2-2) aux allures de défaite, le Gym va passer les fêtes à la 12e place. Un classement qui dit tout des difficultés rencontrées au cours de cette première partie de saison très décevante.