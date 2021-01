Ligue 1 : l'OGC Nice une nouvelle fois battu à l'Allianz Riviera par Bordeaux

Encore une grosse désillusion pour l'OGC Nice. Le Gym s'incline 3-0 à l'Allianz Riviera ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux. Les Aiglons n'ont plus gagné à domicile depuis le 3 octobre et glisse à la 14e place en Ligue 1. L'alerte rouge n'est plus très loin chez les Aiglons.

Après une première période équilibrée, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont accéléré à la pause pour inscrire trois buts et enterrer les espoirs des Aiglons. Hwang dès le retour des vestiaires profitait d'une offrande de Yacine Adli (50e) puis l'ancien Aiglon Paul Baysse catapultait le ballon dans le but de Benitez sur corner (75e) et enfin Toma Basic pliait le match sur un centre en retrait parfait de Traoré, qui avait tout le temps de s'appliquer pour trouver son partenaire (87e).

Match de la peur à Lens samedi prochain ?

Le Gym s'incline pour la 6e fois de la saison à domicile et n'a plus connu le goût de la victoire à l'Allianz Riviera depuis début octobre. Il glisse à la 14e place du classement et semble sombrer dans la crise. Tant au niveau des résultats que de l'état d'esprit. Aucun esprit de révolte ne s'est dégagé de l'équipe quand elle s'est retrouvée menée au coeur de la seconde période. Et les entrées de Lees-Melou ou Ndoye n'ont rien changé. Le Gym va devoir relever la tête à Lens samedi prochain pour éviter de jouer à se faire peur dans cette Ligue 1 qui se resserre en bas.

Le résumé du match