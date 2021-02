Ligue 1 : l'OGC Nice à la recherche de points face au FC Metz

L'important c'est les trois points. Pas fan de la formule, lui qui préfère toujours parler de jeu, Adrian Ursea n'était pas très loin de l'employer pourtant vendredi en conférence de presse. "Oui j'ai l'impression que l'équipe commence à réciter un football qui me plaît. Mais pour l'instant au bout il n'y a rien. Et qu'est ce que regardent les gens ? Les points. Nous aussi d'ailleurs. Alors c'est vraiment notre axe de travail. Convertir notre jeu en points."

Nantes revient à six points

Avec seulement 29 points après 25 journées, le Gym réalise en effet sa pire saison depuis neuf ans. Et son avance se réduit avec la zone rouge. Nantes (18e) est revenu à six points après son nul 1-1 face à l'OM. Alors la venue du FC Metz ce dimanche à l'Allianz Riviera doit permettre aux Aiglons de mettre quelques provisions de côtés en attendant le retour du printemps. Les Mosellans restent sur deux défaites d'affilée mais réalisent par ailleurs une saison surprenante, tant dans le jeu qu'au classement. Tout va bien chez les Grenats et le club a même annoncé jeudi la prolongation pour trois saisons de l'ancien coach du Gym Frédéric Antonetti.

Gouiri et Lopes forfaits

Pour ne rien arranger aux affaires des Aiglons, Adrian Ursea doit faire face à une véritable pénurie d'attaquants. Rony Lopes (cuisse) et Amine Gouiri (Covid) sont forfaits et viennent s'ajouter aux absences de Dolberg et Reine-Adélaïde. Préservé mercredi, Myziane est quant à lui bien présent. Avec Ndoye et le jeune Sellouki, ils sont les seuls attaquants de métier aptes à jouer ce dimanche.

Toni Kurbos aux commentaires du match

Heureusement il y aura un buteur en pleine forme pour vous faire vivre le match sur France Bleu Azur. L'ancien attaquant du Gym et du FC Metz Toni Kurbos est aux commentaires de la rencontre dès 14h45 avec Maxime Bacquié. Coup d'envoi 15h.