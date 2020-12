Ligue 1 : l'OGC Nice à la sauce Ursea veut se relancer à Reims

Même s'il se présente lui-même comme un amoureux du jeu, qui ne parle "que le langage du ballon", il ne faut pas s'attendre à du football champagne ce dimanche après-midi à Reims. Le nouvel entraîneur du Gym Adrian Ursea n'a pris en main l'équipe que vendredi matin, avec ses nouveaux adjoints Fred Gioria et Didier Digard, et en deux jours et seulement deux séances d'entraînement, impossible de révolutionner le jeu d'une équipe qui n'en développait plus du tout. Et qui doit surtout retrouver de la confiance. Voilà la mission prioritaire pour celui que ses proches présentent comme quelqu'un de très humain, de simple, de rassurant et qui a l'habitude de travailler avec des jeunes, lui le formateur dans l'âme.

Et ça tombe bien, le groupe rouge et noir a la moyenne d'âge la plus basse du championnat (23,5 ans) et se cherche un guide pour retrouver le chemin. S'ils semblent avoir ce qu'il faut dans les jambes, les Aiglons, qui broient du noir après cinq défaites d'affilée, ont surtout besoin aujourd'hui qu'on leur rince la tête.

Pour relancer l'équipe, Adrian Ursea devra se passer de quatre cadres puisque Dante, Atal, Dolberg et Lees-Melou sont forfaits, comme Myziane Maolida, touché jeudi face au Bayer Leverkusen. En revanche, Morgan Schneiderlin effectue son retour après ses deux matchs de suspension en France et en Europe, et il devrait porter le brassard de capitaine. Côté Rémois, David Guion est privé de Chavalerin, Donis (blessés) et de Cassama (suspendu). Le Stade de Reims, 17e au classement, est l'équipe la plus sanctionnée en Ligue 1 avec cinq cartons rouges reçus en douze matchs.

Reims - OGC Nice : à vivre dès 16h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 17h au stade Auguste-Delaune.