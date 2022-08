Ligue 1 : l'OGC Nice se rassure à Lille

L'OGC Nice obtient sa première victoire à Lille. Le Gym s'impose 2-1 grâce à deux pénalty de Delort et Pépé en première période et recolle au classement. Place maintenant au derby de la Côte d'Azur face à des Monégasques battus 4-2 à la maison par Troyes.

On ne s'est pas régalé mais on ne fera pas la fine bouche côté Niçois. Mené dès la 20e sur un but chanceux de Bamba, le Gym a su réagir sur deux pénalty transformés coup sur coup par Delort (22e) et Pépé (29e). En seconde période Nice a fait le dos rond et résisté aux Dogues en seconde période. Premier succès de la saison pour les Aiglons qui espèrent confirmer dès dimanche face à Monaco dans un derby de la Côte d'Azur qui opposera deux clubs en difficulté en ce début de saison.

Le film du match