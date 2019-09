Ligue 1 : l'OGC Nice à Montpellier avec ses recrues

Montpellier, France

Le résultat lui avait donné raison. Mais la défense alignée à Rennes il y a deux semaines par Patrick Vieira avait de quoi surprendre. Burner - Pelmard - Lloris - Coly, quatre jeunes aiglons lancés au Roazhon Park face au leader de la Ligue 1. Avec succès (2-1 pour le Gym). Une défense expérimentale alignée par la force des choses. Blessés face à Marseille, Dante et Hérelle sont de nouveau absents ce samedi à Montpellier, comme Malang Sarr qui se remet d'une blessure au dos. Le milieu Rémi Walter complète la liste des absents.

Retour de la défense à cinq ?

Patrick Vieira alignera-t-il la même défense qu'à Rennes ou expérimentera-t-il encore une fois ? Le coach n'exclut pas de revenir à une défense à cinq, comme l'an dernier sur la pelouse de la Mosson (défaite 1-0). Il réfléchit aussi à lancer le jeune Stanley Nsoki (20 ans), qui avait fait sa rentrée en fin de match à Rennes et offert le but de la victoire à Racine Coly. Toutes les autres recrues sont aptes. Alors verra-t-on pour la première fois le Danois Kasper Dolberg ? "Il a bien travaillé avec nous et il a joué une bonne heure avec le Danemark," répond le coach niçois. Hichem Boudaoui et Alexis Claude-Maurice figurent eux aussi dans le groupe. L'Algérien ne compte que deux entraînements avec le Gym. L'ancien Lorientais est rétabli d'une blessure au genou.

Montpellier souffle le chaud et le froid cet été

On le voit, l'effectif n'est pas encore prêt. Pas idéal pour aller chercher un résultat sur la pelouse d'un concurrent au Top 6 cette saison. Même si Montpellier n'a qu'une victoire cette saison, c'était face à Lyon lors de la troisième journée à l'issue d'un match énorme des Héraultais. Méfiance donc avant de se rendre chez le 14e de la Ligue 1. "On est dans le même panier", assure Patrick Vieira, qui refuse de considérer que le Gym a basculé dans une dimension supérieure à celle de son futur adversaire. "Avec ce qu'ils ont montré ces dernières saisons, ils méritent le plus grand respect".

Savanier absent côté Montpellier

Du côté de Montpellier, seule la plus grosse recrue de l'été Téji Savanier manque à l'appel. Le trio offensif si performant la saison passée (Delort-Mollet-Laborde) est bien là. Impliqués dans 46 des 54 buts du MHSC la saison passée, les trois hommes devraient être titularisés. Le Gym retrouvera aussi une vieille connaissance. Arnaud Souquet est arrivé dans l'Hérault cet été pour remplacer Ruben Aguilar, après une saison réussie en Belgique, conclu à la 5e place avec La Gantoise.

Le coup d'envoi de Montpellier - Nice sera donné à 20h. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Vivien Seiller et Maxime Bacquié. Avant-match dès 19h45.