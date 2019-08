Ligue 1 : l'OGC Nice à Nîmes sans ses supporters et avec un groupe très jeune

Nice, France

L'OGC Nice est donc privé de soutien et d'expérience ce samedi soir dans le Gard. Alors que le ministère de l'Intérieur a prié les supporters du Gym de rester chez eux ce samedi, le club a communiqué un groupe très jeune pour cette 2e journée de Ligue 1. Gameiro (20 ans), Sylvestre (19 ans) ou Thuram (18 ans) sont là, au contraire de nombreux titulaires habituels.

Une moitié d'équipe sur le flanc

Malang Sarr (clavicule), Myziane Maolida (adducteurs) et Rémi Walter (cheville) étaient tous les trois titulaires la semaine dernière lors de la victoire face à Amiens. Ils ont depuis rejoint à l'infirmerie le gardien Benitez (quadriceps), Atal (clavicule) et Danilo (mollet). Seul Pierre Lees-Melou fait son retour après sa suspension purgée face aux Picards. L'attaquant Mickaël Le Bihan (29 ans) est lui aussi absent du groupe de 18 joueurs.

C'est encore une fois le jeune Clementia (22 ans) qui gardera les buts niçois, après sa première plutôt réussie la semaine passée. Le Sénégalais Racine Coly (23 ans) devrait être aligné à gauche alors qu'Ihsan Sacko (22 ans) pourrait retrouver une place en attaque en l'absence de Le Bihan, titulaire face à Amiens.

"A moi de faire grandir les jeunes plus vite que prévu" Vieira

Cette jeunesse ne doit pas être un handicap, encore moins une excuse pour l'entraîneur Patrick Vieira. "On n'a pas un gros effectif et on a beaucoup de très jeunes joueurs qui jouaient encore en National 2 la saison dernière. Mais c'est à moi et à mon staff de les faire grandir plus vite que prévu et à eux de saisir leur chance". Sous-entendu, avant que les recrues arrivent.

Malang Sarr titulaire à gauche toute la saison ?

Coach Vieira a encore insisté vendredi en conférence de presse sur la nécessité de se renforcer avant la fin du mercato. "La priorité c'est le secteur offensif." Et un arrière gauche ? "Oui si c'est possible mais ce n'est pas une priorité". Malang Sarr pourrait donc enchaîner une saison complète à ce poste qui n'est pas le sien, mais où il a été performant en fin de saison dernière.