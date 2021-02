Ligue 1 : l'OGC Nice affronte un PSG diminué au Parc des Princes

Revigorés par leur deux succès d'affilée, les Aiglons se déplacent ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes avec l'ambition de poursuivre leur nouvelle dynamique. Plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile depuis le début de la saison (le Gym a pris les 2/3 de ses points en Ligue 1 loin de la Côte d'Azur), l'OGC Nice espère jouer un mauvais tour au PSG.

Paris diminué mais concentré

Déjà privés de Di Maria et Neymar, le club parisien a annoncé vendredi que Marco Verratti ne serait pas non plus de la partie. En revanche le gardien Keylor Navas est de retour. Un effectif diminué et un esprit déjà tourné vers ce déplacement à Barcelone mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais le club de la capitale, seulement troisième au classement à trois points de Lille, ne peut plus se permettre de perdre des points en route.

La dernière victoire au Parc remonte à 2009

Du côté du Gym, on ne veut pas se focaliser sur l'adversaire. "On doit avoir l'ambition de jouer notre jeu. Et d'aller là-bas pour prendre trois points," assurait vendredi Amine Gouiri, qui retrouve peu à peu ses sensations du début de saison. L'OGC Nice est lui aussi privé de nombreux joueurs pour ce déplacement dans la capitale. Atal, Reine-Adélaïde, Lotomba, Dante et Danilo manquent à l'appel. Les Aiglons ne se sont plus imposés au Parc des Princes depuis 2009.

PSG - OGC Nice (25e journée de Ligue 1) : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur. Avant-match dès 16h45 avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié. Coup d'envoi 17h.