Ligue 1 : L'OGC Nice arrache le nul contre Caen (2-2)

L'OGC Nice ne perd toujours pas à domicile. L'OGC Nice a été tenue en échec par le Stade Malherbe de Caen (2-2) ce vendredi soir à l'Allianz Riviera. Les footballeurs azuréens ont perdu Wylan Cyprien sérieusement blessé au genou avant de recoller au score. Les Aiglons reviennent de loin !

L'équipe qui viendra faire tomber l'OGC Nice cette saison sur sa pelouse ne s'est pas encore faite connaître. Pourtant, ce vendredi soir, le Stade Malherbe a bien cru tenir son exploit (le deuxième de la saison !) face au Gym. Victorieux au match aller (1-0), les footballeurs normands ont mené 2-0 grâce à des buts de Santini (0-1, 36e) et Karamoh (0-2, 50e).

Les Caennais avaient mis un terme à l’invincibilité niçoise du début de saison, ils ne réussiront pas à faire tomber celle à domicile qui dure depuis février 2016 à l'Allianz Riviera. Car les Aiglons ont réagi (comme à Rennes ou contre Montpellier). Le salut est venu de Mario Balotelli. L'attaquant italien muet depuis fin janvier a marqué face au but vide sur une offrande de Dante (1-2, 71e) avant que Donis ne profite du bon travail de ses coéquipiers en envoyant un missile dans la cage de Vercoutre (2-2, 77e), bien aidé par le poteau.

Valentin Eysseric, milieu OGC Nice : "On n'a pas le droit de réagir. On doit agir!"

Un penalty non sifflé

L'OGC Nice n'a donc pas échappé à la mode de la semaine : la remontada. Même avec deux buts de retard, les joueurs de Lucien Favre ont démontré (une fois de plus) qu'ils avaient du caractère. Ils ont su mettre les ingrédients nécessaires face à une équipe caennaise bien en place sur le terrain. Le Gym aurait dû bénéficier d'un penalty en fin de rencontre pour une main du défenseur Da Silva dans sa propre surface de réparation (86e). Si l’assistant l'a bien signalé, l'arbitre François Letexier lui n'a pas sifflé. Il a reconnu son erreur après coup.

Cyprien sort sur blessure

Dans les couloirs du stade -qui a accueilli plus de 23.000 spectateurs dont 6.500 femmes invitées par le club- les footballeurs niçois partagent un sentiment mitigé. Heureux d'être revenu de loin face à Caen, les Azuréens n'ont plus le sourire aux lèvres quand il s'agit de parler de leur coéquipier Wylan Cyprien. Le milieu de terrain du Gym est sorti sur civière (54e).

Wylan Cyprien regarde sa jambe. Le milieu de terrain de l'OGC Nice sait qu'il est sérieusement blessé. © Maxppp - PHOTOPQR/NICE MATIN

Suite à un duel aérien, l'ancien lensois est mal retombé sur sa jambe. Et c'est son genou droit qui a souffert. Auteur de huit but et trois passes décisives en Ligue 1 cette saison, Wylan Cyprien va passer des examens médicaux dans le week-end pour connaître la nature de sa blessure. Mais c'est certain, ça ne sera pas une bonne nouvelle.

Malgré ce nouveau coup dur (après l'absence jusqu'à la fin de saison du meilleur buteur du club Alassane Plea), l'OGC Nice poursuit son chemin en Ligue 1 et consolide sa place sur le podium. Le club du président Rivère compte 63 points après vingt-neuf match soit le total de la saison dernière. Nice avait terminé quatrième du championnat de France.