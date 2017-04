Ligue 1 : L'OGC Nice assure son podium. Une première depuis 41 ans !

C'est fait ! L'OGC Nice a assuré ce samedi sa place sur le podium de la Ligue 1. Une première depuis 41 ans ! La victoire contre Nancy (3-1) permet au Gym de disputer, au minimum, le tour préliminaire de la Ligue des Champions la saison prochaine. Monaco et Paris sont prévenus !

Lucien Favre dirige une équipe qui a d'ores et déjà marqué l'histoire de l'OGC Nice. 41 ans après, le Gym est assuré de terminer sur le podium. Qui aurait parié un tel avenir aux aiglons lors du coup d'envoi de la saison en août dernier ? Yoan Cardinale et ses coéquipiers ont tranquillement mené leur barque.

Champion d'automne fin décembre, les footballeurs niçois ont certe perdu un peu de terrain laissant les mastodonte monégasque et parisien leur passé devant. Mais il n'ont jamais rien lâché même avec les blessures de Dante et Belhanda notamment en passant par les cruelles absences de deux de ses meilleurs joueurs Plea et Cyprien.

Monaco et Paris sous pression

Même dans la difficulté, donc, le Gym répond présent week-end après week-end. Les aiglons l'ont encore prouvé ce samedi après-midi face à Nancy. Mené au score (comme contre Lille) par les Lorrains (but de Dalé 0-1, 26e), l'OGC Nice a une fois de plus su réagir grâce à Mickaël Le Bihan (1-1, 35e) titularisé en raison de la suspension de Mario Balotelli. Puis Jean-Michaël Seri a fait le break d'abord sur penalty (2-1, 51e) puis dans le jeu en fin de rencontre (3-1, 84e).

Historique! L'@ogcnice assure sa place sur le podium de @Ligue1. Une première depuis 41 ans après sa victoire 3-1 vs. @asnlofficiel #FBsport — France Bleu Azur (@francebleuazur) April 15, 2017

Avec 73 points, Nice est assurée de ne pas descendre du podium à la fin de la saison. C'est une première pour le club azuréen depuis la saison 1975-1976 où le Gym avait conclu l'exercice à la deuxième place. Il reste cinq match à la troupe de Favre pour espérer profiter d'un (ou plusieurs !) faux pas parisiens voir monégasques pour tenter de grappiller une place au classement.