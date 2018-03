L'OGC Nice s'est incliné ce dimanche après-midi face au Paris-Saint-Germain (1-2). Devant grâce à Saint-Maximin, les aiglons ont encaissé deux buts évitables par Di Maria et Alves. Les footballeurs azuréens auraient pu mieux faire face au leader. Nice reste en course pour le Top 5. Place à la trêve.

Les aiglons ont quitté l'Allianz Riviera frustré, avec le sentiment qu'il y avait meilleur résultat à espérer face au PSG. Pas impressionnant, le leader de la Ligue 1 a concédé l'ouverture du score par Allan Saint-Maximin (1-0, 17e). L'attaquant niçois a conclu magistralement un mouvement initié par Balotelli et Plea.

Rapidement après, Paris a égalisé. Angel Di Maria s'est ouvert le chemin des filets, tout seul. L'Argentin a trompé Benitez (1-1, 21e). Les joueurs de Lucien Favre ont tenté de faire déjouer la bande à Cavani, qui a aussi souvent trouvé sur sa route le gardien du Gym.

Allan Saint-Maximin a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 face au PSG © Maxppp - .

Dani Alves inoffensif jusqu'à son but

Au retour des vestiaires, Paris a élevé son niveau de jeu quand Nice a baissé de rythme. Inoffensif pendant toute la rencontre, le défenseur Brésilien Dani Alves a crucifié le gardien azuréen de la tête (1-2, 86e). Les Niçois n'ont pas su redresser la barre en seconde période. Certains joueurs émoussés, dont Lees-Melou, auraient mérité de souffler. Mais Lucien Favre a la fâcheuse habitude de faire trop peu de changement.

Le Gym s'incline donc devant le futur champion de France. Les aiglons restent dans la course au Top 5. Place maintenant à la trêve internationale. L'occasion de recharger les batteries et d'aborder la dernière ligne droite. Il restera un mois et demi de compétition. Huit matches pour rêver encore de coupe d'Europe.