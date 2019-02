Ligue 1 : L'OGC Nice bat encore Lyon (1-0)

L'OGC Nice s'est imposé contre Lyon (1-0) ce dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Comme à l'aller, le Gym a souffert mais s'est imposé d'un rien. Une fois de plus Walter Benitez a été exceptionnel devant sa ligne de but. Nice est 4e ex-aequo.

Rémi Walter célèbre son but. Deuxième réalisation sur penalty pour le Niçois

Nice, France

Nice aura battu Lyon deux fois cette saison. A chaque fois par la plus petite des marges. Comme à l'aller, les Aiglons ont dominé les Lyonnais 1 but à 0. Comme en août dernier, le Gym a souffert. Comme lors de la première victoire de la saison, Walter Benitez a été décisif pour les siens. Il serait temps que le sélectionneur de l'Argentine fasse appel à lui.

Dans une partie globalement dominée par l'OL, Nice a une fois de plus su faire le dos rond. Monsieur Lesage a oublié un premier penalty (48e) sanctionnant même Myziane d'un carton jaune pour simulation. En revanche, sur le deuxième, l'arbitre du match a accordé un coup de pied de réparation après avoir consulté les images à l'aide du VAR. Rémi Walter s'est chargé du penalty. Il l'a marqué, comme contre Reims (1-1) et a permis aux Niçois de s'imposer devant plus de 22.000 spectateurs rassemblés à l'Allianz Riviera.

Nice 4e ex-aequo aux points

Cette dixième victoire de l'OGC Nice cette saison en championnat permet au club azuréen d'être 4e ex-aequo avec 37 points comme Montpellier, Saint-Etienne et Marseille. Mais avec une moins bonne différence de buts (-4), le Gym est 7e de Ligue 1. Les Niçois vont enchaîner deux déplacements à Angers puis Amiens, avant de retrouver leur stade début mars contre Strasbourg.

Le président félicite ses joueurs

Après avoir eu des mots durs à l'encontre des ses joueurs après la lourde défaite à Lille (4-0), le président Ganaye -qui a fait son mea culpa- a félicité les Aiglons pour leur victoire. Dans un tweet, le nouveau boss du Gym a loué la solidarité niçoise et la grande prestation de son gardien de but.