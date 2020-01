En ouverture de la 21ème journée de Ligue 1, l'OGC Nice est tenu en échec par le Stade Rennais (1-1) et manque l'occasion de revenir dans le haut du tableau. Dolberg a inscrit son 6ème but sous les couleurs niçoises. Le Gym est provisoirement 10ème de Ligue 1.

Ligue 1 : l'OGC Nice concède le match nul face à Rennes (1-1) et rate l'occasion de se rapprocher du podium

Kasper Dolberg a inscrit son 6ème but en championnat sous le maillot niçois.

Nice, France

Nice rate le coche ! 81ème minute, l'OGC Nice mène à cet instant 1 but à zéro grâce à la sixième réalisation du danois Kasper Dolberg et est provisoirement 5ème du championnat. Mais Rennes n'est pas troisième de Ligue 1 pour rien. Flavien Tait égalise lors de cette fameuse 81ème minute et prive le Gym d'une sixième victoire consécutive sur la pelouse de l'Allianz Riviera.

Du rythme et des occasions

En moyenne depuis le début de la saison en championnat, l'OGC Nice tire au but 11,8 fois par match. À la mi-temps, les statistiques montraient déjà 10 tentatives. Au final, les niçois ont tenté leur chance à 23 reprises, record de la saison. Cependant, les coéquipiers de Dante ont manqué clairement d'adresse dans le dernier geste, seulement 4 tirs cadrés. Si Dolberg a réussit à tromper la vigilance du gardien rennais sur un magnifique service de Lees-Melou (48'), Mendy a sorti la tenue des grands soirs avec deux très belles parades tout comme son homologue niçois, Walter Benitez, encore en grande forme ce soir.

10ème de Ligue 1

L'OGC Nice manque donc l'occasion de se rapprocher du podium et d'une place qualificative pour la Coupe d'Europe. Le Gym a même tenu après l'égalisation rennaise pour ne pas s'incliner. Les niçois sont invaincu à domicile depuis 18 Octobre et un revers face à Paris (1-4). Un point positif pour les hommes de Patrick Vieira qui recevront deux fois l'Olympique Lyonnais, jeudi en 1/8 finale de la Coupe de France à 20h55 et dimanche, 15h, en championnat.