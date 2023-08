Ligue 1 : l'OGC Nice concède le nul sur la fin pour sa première de la saison face au LOSC (1-1)

Entame frustrante pour le Gym. Pour l'ouverture de la saison 2023-2024, l'OGC Nice a concédé le nul à domicile face à Lille. Une belle ambiance, 29436 supporters à l'Allianz, des Rouge et Noir séduisants : la première du nouvel entraîneur Francesco Farioli a failli être parfaite.

Le résumé du match

Les Aiglons ont réalisé une belle entame, récompensée à la 19e minute avec une ouverture du score signée Gaëtan Laborde. A l’issue d’un contre joliment mené, Moffi a servi Laborde, qui a piqué soigneusement le ballon au-dessus de Chevalier. De quoi faire chavirer l’Allianz. Une folie qui aurait pu encore durer : dans les secondes qui suivent, Thuram se voit refuser un but pour un hors-jeu logique.

Lille a été tout près d’égaliser à la 22e minute, mais Bulka s’en est sorti. Pour sa première comme n°1 dans les buts niçois, le portier Polonais, déjà un des chouchou de l’Allianz, a brillé : il a aussi sorti une magnifique parade sur une frappe lilloise quasiment à bout-portant à la 40e.

Peu avant la pause, Sanson était près de profiter d’une énorme erreur d’une défense lilloise bien passive. Au duel avec le gardien Chevalier, le milieu Rouge et Noir joue de l’épaule et tombe, mais l’arbitre ne siffle pas de pénalty. Pas de changement au score, 1-0 à la mi-temps pour des Aiglons séduisants, malgré une possession et une maîtrise lilloises.

Pas grand chose à se mettre sous la dent pendant une bonne partie de la seconde période. Le LOSC a continué sa domination, sans se créer de grosse occasion, et a buté sur un Bulka toujours aussi efficace et appliqué dans les buts. De leur côté, les Aiglons se sont montrés sérieux. Jusqu'à la quatrième minute du temps additionnel, où sur un coup franc, le LOSC a égalisé d'une tête de Diakité.

OGC Nice : Bulka- Atal (Lotomba 46’), Dante, Todibo, Bard – Ndayishimiye, Sanson, Thuram (Rosario 57’) – Laborde (Guessand 57’), Moffi (Boudaoui 80’), Boga (Diop 57’)

LOSC : Chevalier – Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily – André, Baleba (Angel Gomes 59’) – Virginius (Zhegrova 67’), Cabella (Gudmunsson 80’), Haraldsson – David

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, le dimanche 20 août à 15h : un déplacement à Lorient.

