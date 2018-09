Nice, France

Les footballeurs de l'OGC Nice enchaînent. Après leur succès à Lyon (0-1) deux semaines plus tôt, les Azuréens ont remporté leur deuxième victoire consécutive ce vendredi soir en battant Rennes (2-1) dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Comme au Groupama Stadium, Patrick Vieira a décidé de reconduire le 5-3-2. Un schéma qui semble convenir aux aiglons qui ont majoritairement eu la possession de balle dans cette rencontre.

Seulement, comme souvent depuis le début de la saison, le Gym a eu plusieurs occasions franches de but en première période. Elles n'ont pas été sanctionnée d'un but. Walter Benitez a aussi arrêté un penalty breton (19e). Et une fois encore, Nice a concédé l'ouverture du score. Del Castillo a vu sa frappe détournée dans son propre but par Malang Sarr (0-1, 58e).

Quand Atal transcende l'équipe

Les coéquipiers de Dante ne se sont pas désunis. Comme à Lyon, ils ont misé sur leur solidarité pour forcer la décision. L'entrée de Youcef Atal sur le côté de droit de la défense niçoise (à la place de Jallet) a transcendé l'équipe. La recrue algérienne est à l'origine des deux buts niçois. Par ses choix judicieux, il a permit à Myziane Maolida de délivrer ses deux premières passes décisives.

Privé de Balotelli (blessé), Allan Saint-Maximin (1-1, 77e) puis Pierre Lees-Melou d'une volée splendide (2-1, 89e) ont offert aux aiglons leur première victoire de la saison à domicile. Après cinq journées de championnats les aiglons affichent un bilan plus conforme à leur statut : 7 points. La troupe de Vieira va maintenant se déplacer deux fois : à Montpellier, puis Nantes avant de recevoir le PSG à la fin du mois. Hatem Ben Arfa, lui, est resté sur le banc rennais.