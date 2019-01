Ligue 1 : L'OGC Nice convaincant face à Nîmes (2-0)

Nice, France

Si les inquiétudes sont toujours là en coulisse, sur le terrain l'OGC Nice fait bonne figure. Les Aiglons ont battu Nîmes (2-0), ce samedi soir, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Pourtant, les Niçois ont manqué de tranchant devant. Peu d'occasions jusqu'à ce que Youcef Atal (encore lui !) débloque la situation et enlève une belle épine du pied de Patrick Vieira. Le défenseur algérien, égal à lui-même, est allé perforer la défense gardoise sur son côté droit avant de conclure par une frappe victorieuse (1-0, 41e). Atal avait déjà marqué au match aller à Nîmes (0-1).

Au retour des vestiaires, les intentions azuréennes étaient bien meilleures. Et ça s'est rapidement matérialisé au tableau d'affichage. Parti sur le côté gauche, Allan Saint-Maximin est allé inscrire son sixième but personnel cette saison en Ligue 1 (2-0, 54e). Le Gym aurait pu aggraver la marque. Myziane et Lees-Melou, de retour de blessure, sont entrés en fin de match. Nice enregistre sa neuvième victoire en championnat et se classe provisoirement 6e, toujours dans le bon wagon.

Conseil de surveillance le 30 janvier

En coulisses, c'est toujours le flou. Le président Jean-Pierre Rivère et le directeur général Julien Fournier vont quitter leur fonction après l'annonce de leur départ. Leurs successeurs devraient être connus ce mercredi lors d'un conseil de surveillance qui se réunira. La fin d'une histoire qui a duré sept saisons et demie pour Rivère.