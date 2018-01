Les aiglons n'ont plus perdu depuis près de deux mois. L'AS Saint-Etienne l'a appris à ses dépens ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera. Remuant d'entrée, les Verts ont déchanté quand Wylan Cyprien a retrouvé le chemin des filets (1-0, 22e). Le milieu de terrain niçois, de retour d'une grave blessure depuis décembre, a marqué un coup franc superbe.

Non loin de la surface de réparation, l'ancien Lensois a vu Balotelli lui laisser le coup de pied arrêté. Cyprien s'est appliqué, poussant le ballon et la gardien stéphanois au fond du but. Il n'avait plus marqué depuis plus de dix mois, c'était à Dijon en mars 2017 (0-1).

Les aiglons ont tenu

Contrairement au match de la semaine à Monaco (2-2), les joueurs de Lucien Favre n'ont pas craqué en fin de match. Surpris par Falcao au Louis II mardi dernier, les Niçois ont su faire le dos rond et résister aux assauts de l'ASSE. Le Gym s'est battu pour obtenir le nul. Mission accomplie.

Nice dans le Top 5

Invaincu depuis huit matches (6 victoires et 2 nuls), l'OGC Nice rejoint le FC Nantes à la cinquième place à égalité de points (34). Le Gym se déplacera à Metz, samedi prochain pour la 23e journée de Ligue 1.