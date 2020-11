Ligue 1 : l'OGC Nice doit rebondir face à Dijon

Un petit parfum de crise entoure cet OGC Nice - Dijon. Si côté Bourguignon on espère s'offrir un enfin un premier succès en Ligue 1 cette saison, la défaite serait beaucoup plus fâcheuse côté Niçois. Après trois revers d'affilée et notamment cette désillusion en Ligue Europa jeudi face au Slavia, qui enterre les espoirs de qualification, le Gym n'a plus le choix s'il veut s'éviter une crise sportive. S'incliner face au dernier de la classe ferait très mauvais genre, et si le destin de Patrick Vieira n'est semble-t-il pas menacé à court terme, l'entraîneur se retrouverait dans une position inconfortable.

Le Onze niçois affaibli

Pour le moment il assume les critiques des supporters et assure "faire front pour trouver les solutions et ramener le sourire". Sa mission ce dimanche à l'Allianz Riviera sera malgré tout plus compliquée que prévu. Le coach niçois doit imaginer son équipe sans cinq de ses titulaires. Morgan Schneiderlin purge son match de suspension et Youcef Atal a rejoint cette semaine, ça devient une mauvaise habitude, une infirmerie déjà occupée par Dante et Kamara. Enfin Kasper Dolberg est trop juste pour jouer un match de haut niveau après avoir contracté le Covid-19 à son retour de sélection.

Dijon, pire attaque de Ligue 1

Une attaque affaiblie, une défense décimée. Alors que le Gym a encaissé au moins un but lors de ses dix derniers matchs à domicile (plus longue série en cours dans l'élite). Heureusement en face c'est la pire attaque de Ligue 1 qui se présente (5 buts marqués). OGC Nice - Dijon, match à vivre dès 16h45 en direct sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.