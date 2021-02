Ligue 1 : l'OGC Nice s'incline face à l'OM malgré un dernier frisson

En déplacement au Vélodrome à l'occasion de ce match en retard de la 11e journée de Ligue 1, l'OGC Nice est retombé dans ses travers dans le jeu et dans la fébrilité défensive. Le Gym s'incline 3-2 face à l'OM et reste scotché à cette 14e place. Amine Gouiri a trouvé le poteau en toute fin de match.

Deux êtres vous manque, et tout est dépeuplé. En l'absence de Saliba et Todibo, l'OGC Nice a retrouvé sa fébrilité qui l'avait accompagnait à la fin de l'année 2020. Gonzalès (14e) et Khaoui (42e et 54e) sont les buteurs marseillais. Gouiri (47e) et le jeune Sellouki (87e) avaient redonné espoirs aux Aiglons. Jusqu'au bout du temps additionnel. Puisqu'Amine Gouiri a touché le poteau sur coup-franc sur la dernière action du match.

Le film du match