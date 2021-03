Ligue 1 : l'OGC Nice enfin impérial à la maison face à l'OM

L'OGC Nice recevait l'Olympique de Marseille ce samedi à l'Allianz Riviera à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Le Gym s'impose 3-0 grâce à Thuram et Gouiri et enchaîne un 4e match de championnat sans défaite. Le sourire revient !

En ce premier jour du printemps l'OGC Nice espérait reverdir face à son voisin marseillais. C'est fait ! Et de quelle manière ! Le Gym s'impose 3-0 face à Marseille. Khephren Thuram ouvre le score en première période (34e) bien servi par Amine Gouiri. L'ancien Lyonnais qui enfile ensuite son costume de buteur en marquant son 12e but de la saison en Ligue 1 (75e). Et c'est enfin Claude-Maurice qui plante le clou du spectacle en toute fin de match (90e). Le Gym remonte provisoirement à la 10e place du classement avec cette victoire.

Le film du match