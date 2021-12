Ligue 1 : l'OGC Nice renverse Lens pour terminer l'année en beauté

Après trois défaites de suite à l'Allianz Riviera l'OGC Nice ne s'est pas mis dans les meilleures conditions en concédant l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. Kalimuendo, déjà dangereux quelques secondes auparavant, trompe Benitez d'une frappe puissante qui lui glisse sous les bras. Mais encore une fois, le Gym a su renverser le match en quelques minutes.

L'OGC Nice 2e au classement !

C'est d'abord Mario Lemina qui égalise sur un joli ciseau juste après l'heure de jeu. Ce premier but en rouge et noir remet le Gym dans le bon sens et libère Lemina, en pleurs sur la pelouse de l'Allianz Riviera après cette réalisation. Et puis Justin Kluivert se signale par un joli but qu'il se crée tout seul. Parti côté gauche, l'ailier néerlandais rentre dans l'axe et frappe fort au premier poteau de Leca, trompé par cette action personnelle de grande classe. Encore une fois les Aiglons renversent un match cette saison. Et grâce aux faux-pas de Rennes et de Marseille, le Gym va passer les fêtes sur le podium !

Le film du match