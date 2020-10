Ligue 1 : l'OGC Nice et Lille se quittent sur un nul (1-1)

Après les six buts encaissés à Leverkusen, le Gym a resserré les boulons face au leader du championnat. Les Aiglons ont concédé très peu d'occasions face à des Dogues qui restaient sur 11 buts en trois matchs. Kasper Dolberg avait ouvert le score dès le retour des vestiaires (49e) et c'est l'avant-centre turc Burak Yilmaz qui a finalement égalisé dix minutes plus tard (58e). Avec ce point, le Gym est 5e au classement.