Ligue 1 : l'OGC Nice s'incline face à Lille et perd gros

Pour la dernière de la saison à la maison l'OGC Nice recevait Lille ce samedi soir à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Devant à la pause grâce à un but de Kluivert, le Gym s'est mis en difficulté en encaissant trois en seconde période et perd très gros dans la course à l'Europe.