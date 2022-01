Ligue 1 : l'OGC Nice enchaîne face à Nantes

L'OGC Nice recevait le FC Nantes ce vendredi soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Grâce à Dolberg et Thuram, le Gym s'impose 2-1 et enchaîne une quatrième victoire de suite en championnat. Les Aiglons comptent provisoirement huit points d'avance sur Rennes (4e).

Les Aiglons voulaient creuser l'écart avec la concurrence ce vendredi soir. L'occasion était belle face à Nantes. Et le Gym ne l'a pas laissée filé. Même si ça a été compliqué. Après l'ouverture du score de Dolberg, Girotto égalise juste avant la pause. C'est le milieu de terrain Khephren Thuram qui marque le but de la victoire sur un bel exploit personnel. Les Aiglons confortent leur deuxième place et mettre la pression sur la concurrence.

