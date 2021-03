Ligue 1 : l'OGC Nice enchaîne face au Nîmes Olympique

L'OGC Nice accueillait ce mercredi soir le Nîmes Olympique à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Le Gym s'impose 2-1 grâce à des buts de Gouiri et Claude-Maurice et repoussent les Crocos à 10 points. Mais que ce fut dur !

Rassuré par sa victoire à Rennes, l'OGC Nice voulait confirmer sa montée en puissance ce mercredi soir face aux Crocos nîmois. C'est fait ! Mais que ce fut dur pour des Aiglons qui ont pourtant réussi à ouvrir le score dès la 4e minute par Amine Gouiri. Mais au lieu de se libérer, ils se sont ramollis et les Crocos sont parvenus logiquement à égaliser par Loïc Landre dès le retour des vestiaires suite à un corner (50e).

Maintenant place à la Coupe de France

Plus proche d'encaisser le second but que de le marquer, le Gym s'en est finalement remis à la vista d'Alexis Claude-Maurice pour récupérer les trois points de la victoire grâce à une frappe croisée magnifique (75e). Et dans les arrêts de jeu, Walter Benitez sauve ce 10e succès de la saison en s'interposant devant Eliasson. Grâce à cette 2e victoire de suite, Nice repousse les Crocos à 10 points et garde ses distances avec la zone rouge. Place à la Coupe de France !

