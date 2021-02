Ligue 1 : l'OGC Nice s'enfonce face au FC Metz

Alors qu'il avait absolument besoin de points ce dimanche face au FC Metz, l'OGC Nice s'incline 2-1 et s'enfonce au classement. Encore une fois le Gym s'est réveillé trop tard en seconde période et se retrouve à une inquiétante 16e place en Ligue 1.

L'OGC Nice paye encore très cher son retard à l'allumage. Comme face à l'OM mercredi, le Gym est rentré à la pause avec deux buts de retard et s'est très largement compliqué la tâche dans sa quête de points. La réaction en seconde période a permis de retrouver un peu d'espoir, dans le sillage d'un Claude-Maurice inspiré et d'un Amine Gouiri très actif.

Gouiri redonne espoir avec une panenka

Le meilleur buteur du Gym, incertain pour ce match en raison d'un test Covid positif vendredi, a transformé à l'heure de jeu un pénalty qu'il est allé lui-même provoqué. A 2-1 on pensait alors que les Aiglons allaient se ruer sur le but de Oukidja. Mais s'ils ont réussi à faire le siège de la surface messine, ils ne se sont pas créés d'occasion franches et cette 13e défaite de la saison en Ligue 1 semble au final logique. Avec le match nul de Strasbourg, le Gym rétrograde à la 16e place au classement et voit la lutte pour le maintien se rapprocher alors que Nîmes a encore gagné face à Bordeaux (2-0).

